​#Iorestoacasa, ecco le foto più belle inviate dai nostri lettori al contest promosso dalla Piemme

Si è concluso il contest fotografico #iorestoacasa, realizzato per trascorrere i giorni di restrizione domiciliare restando però insieme. Tra una ricetta e una serie tv, tra risistemare vecchie fotografie o mettere ordine nel guardaroba, i nostri lettori hanno trovato il tempo di immortalare l’attimo e condividere l’immagine sul sito del Corriere Adriatico. Un giornale che, ricordiamolo, è possibile ricevere a casa (ecco la lista delle edicole che effettuano il servizio) o che è possibile leggere in edizione digital, insieme con tutto il sito con una promozione da 15,99 euro per i primi tre mesi.L'iniziativa, promossa da Piemme, si è avvalsa del sostegno di vari sponsor.