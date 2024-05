Europee 2024, la più giovane candidata di FdI del centro Italia è marchigiana: fari su Anita Privitera, 28 anni di Porto Sant'Elpidio

PORTO SANT'ELPIDIO È marchigiana la più giovane candidata alle europee di Fratelli d'Italia per il collegio del Centro Italia. Anita Privitera, 28 anni di Porto Sant'Elpidio, laureata in pedagogia, educatrice di asilo nido e libera professionista come pedagogista, è la candidata scelta dal partito di Giorgia Meloni per raccogliere la sfida lanciata da Gioventù Nazionale al cambiamento dell'Europa.

LEGGI ANCHE: Elezioni Europee 2024, i candidati: da Fdi al Pd, dalla Lega a M5S, da Forza Italia agli altri: tutte le liste

L'impegno nel sociale

Impegnata da anni nel sociale con un’associazione di supporto familiare e Componente della commissione pari opportunità del Comune di Porto Sant’Elpidio, dov'è stata candidata alle ultime amministrative con la lista di Fratelli d’Italia, Anita è stata anche la persona più votata tra gli iscritti come membro del direttivo all'ultimo congresso provinciale di Fratelli d'Italia Fermo.

«Con grande orgoglio e un pizzico di emozione ho firmato per la mia candidatura per le prossime elezioni europee con Fratelli d'Italia accettando la proposta del mio partito e della grande comunità di Gioventù Nazionale - ha dichiarato Anita Privitera ieri dopo l'annuncio delle liste di Fratelli d'Italia a livello nazionale - metterò tutto il mio impegno e il senso di responsabilità per questa sfida al fianco di tutti coloro che credono che un’Europa migliore è possibile e che il cambiamento non può che partire da noi giovani». La candidatura di Anita Privitera sarà presentata nei prossimi giorni con una conferenza stampa: «Veniamo da un periodo in cui le giovani generazioni venivano messe all’angolo o, peggio, utilizzate dalla politica.

Da 18 mesi, invece – così afferma Fabio Roscani, deputato e presidente di Gioventù Nazionale – con il Governo Meloni i giovani sono tornati al centro dell’agenda politica e vogliamo fare altrettanto con l’Europa e in Europa, attraverso giovani candidati espressione della comunità politica di Gioventù Nazionale che possono dare il proprio, importante e concreto, contributo».

«Con Fratelli d’Italia siamo al lavoro anche per cambiare l’Europa – dichiara Elena Leonardi, senatrice e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Marche – dopo aver dato un’alternativa credibile alla nostra Nazione con il Governo Meloni, che ha riportato l’Italia al centro delle politiche internazionali con credibilità e autorevolezza. Oggi tutti siamo chiamati a dare il nostro contributo perché un’Europa diversa è possibile, e noi siamo pronti a fare la nostra parte, con i nostri candidati marchigiani Carlo Ciccioli e Anita Privitera».