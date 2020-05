iorestoacasa, la torta morbida con ricotta e albicocche della chef Fernanda Ferroni

In questi giorni di isolamento per il coronavirus state sperimentando nuove ricette svuota-frigo, vi divertite in famiglia sfornando torte, timballi, pizze e pasticci? Se volete condividere con i lettori le vostre speciali ricette, inviate ingredienti, preparazione e tempo di cottura al seguente indirizzo: regione@corriereadriatico.it. Oggi è il turno della torta morbida con ricotta e albicochhe della chef Fernanda Ferroni.

INGREDIENTI

200 g di Farina 0, 50 g di Amido di mais (maizena), 100 g di Burro, 200 g di Ricotta vaccina, 250 g di Albicocche, 4 Uova, 180 g di Zucchero semolato, 50 ml di Latte intero, 1 baccello di Vaniglia, 1 Limone bio, 1 bustina di Lievito per dolci, Sale, Zucchero a velo (per decorare).



PREPARAZIONE

I primi passi

Dividere in quarti le albicocche. Incidere il baccello di vaniglia e raschiarlo con il dorso del

coltello per far uscire i semini e la polpa che vanno uniti allo zucchero. Mescolare.

L’impasto

Montare le uova con un pizzico di sale e lo zucchero aromatizzato poi unire a filo il burro fuso e il latte. Aggiungere la ricotta fino a quando non sarà ben amalgamata al resto. Setacciare farina, lievito e amido, poi unirli al composto: aggiungere la scorza grattugiata di un limone e girare delicatamente.

La decorazione

Versare metà composto in uno stampo imburrato e infarinato, posizionare una parte delle albicocche poi versare sopra il resto dell’impasto e aggiungere le altre albicocche tagliate a pezzi più piccoli.

In forno

Infornare per 40 minuti a 180 gradi: la cottura dipende dal forno quindi i minuti possono variare.

CHE DELIZIA CON IL VERDICCHIO PASSITO

Ikon, Verdicchio Doc Passito di CalsalFarneto. E’ un vino passito disegnato dal tempo per raggiungere un gusto sofisticato ed elegante. Morbido e avvolgente, ha un profumo consistente di agrumi, canditi e frutti esotici.

