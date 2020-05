iorestoacasa, il parquet come nuovo con olio, limone e birra

Strisce di grasso, impronte e il legno che perde la lucidità originaria: il parquet è il tallone d’Achille delle nostre abitazioni. È bellissimo e rende le stanze molto accoglienti ma basta un niente per rovinarlo.

Eppure esistono piccoli accorgimenti utilizzando anche in questo caso ingredienti naturali per pulire e lucidare il pavimento in legno. Se per esempio avete necessità di pulire un parquet particolarmente sporco, allora potete utilizzare una miscela a base di 20 gocce di succo di limone e 100 ml di olio di oliva: il limone aiuterà a sgrassare mentre l’olio di oliva contribuirà a rendere più lucido il o parquet.



Per la lucidatura, e anche per eliminare eventuali graffi, basta utilizzare un panno di lana sul quale dovrete versare poche gocce di olio di oliva che va passato direttamente sul pavimento.

Le accortezze

Per lucidare il parquet potete anche utilizzare delle cere fai da te, l’importante è utilizzarle solo qualche volta per evitare di creare una patina scivolosa che potrebbe crearsi con la stratificazione della cera. Ecco come creare una cera fai da te naturale: mischiate all’olio di lino, un quarto di limone al quale aggiungere anche qualche goccia di olio essenziale di limone e di arancia. Il risultato sarà davvero impeccabile. Le sostanze da evitare sul parquet sono i liquidi in generale e in particolare i prodotti aggressivi come alcool o candeggina: quando si lava il pavimento in legno bisogna utilizzare un panno umido ben strizzato perché alla lunga l’acqua potrebbe contribuire al rigonfiamento del parquet creando spaccature davvero antiestetiche.

