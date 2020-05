iorestoacasa, i tortelli neri di coniglio con crema di piselli e lime dello chef Gianmarco Di Girolami

In questi giorni di isolamento per il coronavirus state sperimentando nuove ricette svuota-frigo, vi divertite in famiglia sfornando torte, timballi, pizze e pasticci? Se volete condividere con i lettori le vostre speciali ricette, inviate ingredienti, preparazione e tempo di cottura al seguente indirizzo: regione@corriereadriatico.it. Chef-proprietario di Blob Caffé & Ristorante ad Offida, Gianmarco Di Girolami dialoga con le tradizioni ma cambia il linguaggio come lo dimostrano questi tortelli. Considerando che siamo la patria del coniglio in porchetta e dei piselli surgelati, questa è decisamente una ricetta marchigiana.

INGREDIENTI

Per la pasta

180 g di farina Tipo 2, 20 g di carbone vegetale in polvere, 2 uova.

Per il ripieno

Quarto posteriore di coniglio disossato, finocchietto, rosmarino, 300 g di besciamella

Per la crema di piselli e lime

200 g di piselli sgusciati, cipolla bianca, 3 dl acqua o brodo vegetale, scorza di 1 lime

PREPARAZIONE

La pasta

Impastare la pasta unendo tutti gli ingredienti, formare un panetto liscio, coprire con la pellicola e mettere in frigo per 90 minuti.

Il coniglio

Insaporire i pezzi di coniglio con le erbe, sale, olio e pepe e lasciare così per 30 minuti. Poi far cuocere in forno per 20 minuti a 180°. In un mix frullare la carne con besciamella e succhi di cottura.

I tortelli

Stendere la pasta per i tortelli non troppo sottile, poi formare dei dischi con un coppapasta (10 cm), disporre il ripieno al centro e piegare a mezzaluna il disco. Prendere i lembi esterni e unirli fino a formare il tortello.

La crema di piselli

Sbollentare i piselli in acqua salata per qualche minuto, saltarli in padella con la cipolla e frullare con brodo vegetale o acqua. Cuocere i tortelli e disporli sopra la crema. Ultimo tocco con una grattugiata di lime.

CHE DELIZIA CON UN VERDICCHIO

Il Cuprese, Verdicchio Classico Superiore Biologico, è il vino simbolo di Colonnara. Sul fondo iniziale fruttato e floreale si innestano complesse note finali di pietra focaia. Buona struttura, sapido, con finale amarognolo.



