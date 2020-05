iorestoacasa, "Sapore di mare con bucatini sarde fresche e bottarga" dello chef Luca Recanati

In questi giorni di isolamento per il coronavirus state sperimentando nuove ricette svuota-frigo, vi divertite in famiglia sfornando torte, timballi, pizze e pasticci? Se volete condividere con i lettori le vostre speciali ricette, inviate ingredienti, preparazione e tempo di cottura al seguente indirizzo: regione@corriereadriatico.it. Oggi è il turno di "Sapore di mare con bucatini sarde fresche e bottarga" dello chef Luca Recanati.

INGREDIENTI

320gr Bucatini, 500 gr sarde fresche, 400 gr pomodori ciliegino, bottarga di muggine q.b, olio extravergine di oliva q.b, 2 spicchi d’aglio, peperoncino q.b, sale q.b, 4 cucchiai pane grattato, una manciata di pinoli.



PREPARAZIONE

Il pesce

Pulire e spinare le sarde, facendo attenzione a togliere tutte le lische e poi tagliarle a pezzi grossi. Dopo aver lavato i pomodorini tagliarli in quattro parti e mettere in padella a soffriggere l’aglio con l’olio ed il peperoncino. Quando il soffritto è pronto aggiungere i pomodorini e farli cuocere per circa 5 minuti. A cottura quasi ultimata aggiungere le sarde in pezzi e lasciarle cuocere nel sughetto che si è formato.

I bucatini

Cuocere i bucatini, scolarli e metterli a mantecare con le sarde. In una padella a parte fare tostare il pangrattato che poi verrà spolverato, sulla pasta assieme ad una grattugiata

di bottarga.

Il consiglio dello chef

Aggiungere anche pinoli tostati al piatto di portata

DELIZIOSO CON UN BIANCO DEI COLLI MACERATESI

Il bianco davvero giusto è il Colli Maceratesi Ribona Doc firmato Conti degli Azzoni: giallo

paglierino con riflessi verdognoli elegante e piacevole con una buona persistenza e sentore di fiori di acacia. Fresco e bilanciato.

