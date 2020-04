iorestoacasa, l'ossobuco alla milanese con la salsa gremolada della chef Maria Buratti

In questi giorni di isolamento per il coronavirus state sperimentando nuove ricette svuota-frigo, vi divertite in famiglia sfornando torte, timballi, pizze e pasticci? Se volete condividere con i lettori le vostre speciali ricette, inviate ingredienti, preparazione e tempo di cottura al seguente indirizzo: regione@corriereadriatico.it. Oggi la chef Maria Buratti propone l'ossobuco alla milanese con la salsa gremolada.

INGREDIENTI

4 ossibuchi di vitello (da 200 g), 2 pomodori rossi, 1 cipolla, 1 ciuffetto di prezzemolo, 40 g di farina 0, 20 cl di vino bianco secco, 600 ml di brodo vegetale, 1 limone bio piccolo, 60 g di burro, sale e pepe q.b.

Per la salsa “gremolada”

1 limone bio piccolo, 1 spicchio di aglio, 1 ciuffetto di prezzemolo



PREPARAZIONE

Passo dopo passo

Mettere sul fuoco il brodo e portarlo a ebollizione. Incidere i bordi degli ossobuchi, batterli con il batticarne, infarinarli bene e metterli da parte. Sbollentare i pomodori, passarli in acqua fredda, pelarli, togliere i semi e tagliare a pezzi grossi.

Tritare la cipolla e farla appassire in una padella con metà del burro a fiamma bassa per 5 min. Prendere un tegame largo scaldare il resto del burro e fare rosolare bene gli ossobuchi a fiamma vivace circa 3 minuti per lato. Sfumare con il vino bianco e aggiustare di sale e di pepe. Aggiungere la cipolla appassita e i pomodori, unite la scorzetta di limone e il prezzemolo tritato, poi versate un mestolo di brodo. Cuocere a fuoco lento per 50 minuti.

La gremolada

Tritare aglio, prezzemolo e aggiungere la scorza grattugiata di limone da spolverizzare sul piatto di portata sopra la carne.

OTTIMO CON UN ROSSO CONERO

In Lombardia prediligono rossi con l’autoctono Croatina. Nelle Marche grande effetti con il Rosso Conero Varano di Alberto Serenelli: seducente, con sentori fruttati di amarena, mascara poi pepe nero, note floreali e tabacco.

