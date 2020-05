iorestoacasa, l'anatra all'arancia sfumata al cognac dello chef Alessandro Montanari

In questi giorni di isolamento per il coronavirus state sperimentando nuove ricette svuota-frigo, vi divertite in famiglia sfornando torte, timballi, pizze e pasticci? Se volete condividere con i lettori le vostre speciali ricette, inviate ingredienti, preparazione e tempo di cottura al seguente indirizzo: regione@corriereadriatico.it. Formato alla Panzini di Senigallia, Alessandro Montanari declina con estro e rigore i prodotti del territorio. La sua anatra all’arancia gustosa e raffinata, piatto bandiera dell’Hotel Le Grotte di Genga è l’ideale per fare una sorpresa domenica per la festa della mamma.

INGREDIENTI

1 anatra disossata e senza pelle, 400 gr di carne macinata di vitello, 100 gr di pesto di salsiccia, 1 arancia non trattata, 1 cipolla, fegato dell’anatra, 30 gr di burro, salvia, alloro, cognac.



PREPARAZIONE

In una terrina sistemare parte delle carni dell’anatra nel fondo e sulle pareti. Mischiare la carne macinata di vitello con la salsiccia e aggiungere la buccia grattugiata di un’arancia. Adagiare nella terrina sopra le carni dell’anatra il mix e chiudere con quello che rimane di carne dell’anatra.

Coprire la terrina con il suo coperchio oppure con un foglio di carta stagnola e trasferire in forno a 200° preriscaldato e statico per circa 1 ora e 10 minuti.

Stufare nel burro una cipolla aggiungere il fegato con l’alloro, salvia e bagnare con il cognac. Scolare e frullare per ottenere un paté. Aggiungere al fondo di cottura del fegato il succo dell’arancia.

Presentare in fette su una insalata e guarnire con il paté fatto con il fegato frullato ed una salsa con il fondo di cottura del fegato e succo d’arancia. L’anatra all’arancia è un piatto italianissimo, infatti è stata Caterina de’ Medici a portare in Francia la ricetta del piatto medievale il “Papero al Melarancio”.

CHE DELIZIA CON UNO SPUMANTE MOSCATO

Un affiancamento ardito con lo Spumante Moscato Dolce “Notturno” (Cantine di Castignano). Giallo paglierino con riflessi dorati. Note di salvia, pesca sciroppata, miele e frutta a polpa bianca. Fresco ed elegante.

