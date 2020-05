iorestoacasa, la trippa contadina con i fagioli e le carote della chef Maria Lucerta

In questi giorni di isolamento per il coronavirus state sperimentando nuove ricette svuota-frigo, vi divertite in famiglia sfornando torte, timballi, pizze e pasticci? Se volete condividere con i lettori le vostre speciali ricette, inviate ingredienti, preparazione e tempo di cottura al seguente indirizzo: regione@corriereadriatico.it. Oggi la Chef Maria Lucerta propone la trippa contadina con i fagioli e le carote.

INGREDIENTI

1 Kg di Trippa mista, 200 g di fagioli di Spagna cotti, 100 g di pancetta tesa, 400 g di pomodori pelati, 1 cipolla, 1 costa di sedano, 1 carota, 40 g parmigiano grattugiato, 1 l di brodo di carne, 2 bacche di ginepro, 2 chiodi di garofano, 4 foglie di salvia fresca, 40 g di burro, sale e pepe, aceto.

PREPARAZIONE

Lavare bene la trippa con acqua e aceto, sciacquarla sotto l’acqua corrente e tagliarla a listarelle. Portare il brodo a leggera ebollizione, tritare cipolla e sedano, tagliare la carota a rondelle e a pezzettini la pancetta.

Con il batticarne schiacciare le bacche di ginepro e i chiodi di garofano. Mettere burro e pancetta in padella e fare rosolare per circa 5 minuti. Aggiungere le verdure, ginepro, chiodi di garofano, la salvia e lasciare appassire per circa 8 minuti.

Unire la trippa e farla insaporire per 10 minuti a fiamma moderata e mescolando spesso. Unire i pelati schiacciati e aggiungere il brodo fino a coprire la trippa. Salare e pepare, poi coprire con il coperchio e lasciare cuocere 1 ora aggiungendo il brodo quando serve. 10 minuti prima di spegnere aggiungere i fagioli, servire ben caldo.

CHE BONTA' CON UN ROSSO CONERO

Senza dubbio il Rosso Conero “Le Silve” di Moncaro: colore rosso rubino intenso con riflessi purpurei. Toni di ciliegia e piccoli frutti di bosco (lamponi e fragoline), con sfumature floreali di viola. Vellutato, emana freschezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA