Tremendo scontro a Valfornace, centauro di 40 anni muore sulla Provinciale

VALFORNACE - Incidente mortale sulla strada provinciale 99, tra Sant'Ilario e Fiordimonte, nel territorio di Valfornace. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, a scontrarsi sarebbero state un'auto e una moto. Ad avere la peggio il motociclista, un uomo di circa 40 anni. Inutili i disperati tentativi di rianimazione da parte degli operatori sanitari del 118.

Bambino di 9 anni cade dal balcone di casa al terzo piano: è vivo per miracolo