Litiga con la fidanzata e scaglia una bottiglia contro la vetrata della vicina: attimi di tensione al Ghettarello, arriva la polizia

ANCONA - Durante una lite con la fidanzata, l'uomo scaglia una bottiglia di vetro contro il muro che danneggia la vetrata di una anziana vicina. La donna spaventata dal rumore e dalle grida ha chiamato la polizia. Una mattinata concitata al Ghettarello di Ancona per una lite in famiglia: l'anziana ha riferito che era stata svegliata da un forte rumore proveniente dalla sua cucina e dalle grida dei propri vicini di casa e aveva constatato che era stata infranta, con una bottiglia di vetro di grandi dimensioni, una piccola parte di vetro che separa la sua cucina dalla veranda dell'abitazione dei vicini.

Vicini alterati dall'alcol che sono stati identificati assieme ad un'altra personachiamata dalla donna per placare gli animi della discussione, che era ormai terminata. Successivamente, gli agenti, hanno richiesto l'intevento del personale del 118 per prestare le cure alla signora anziana, molto provata dal forte spavento ma che ha rifiutato il trasporto in ospedale.