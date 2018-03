«Voglio bere ancora» Già ubriaco sputa ai carabinieri: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO – Già ubriaco pretende di bere ancora e finisce per sputare ai carabinieri: denunciato.Protagonista un albanese 55enne, già noto alle forse dell’ordine, che ha dato in escandescenza in un bar di piazza della Libertà. Quando ha visto i carabinieri si è avvicinato, rifiutandosi di fornire le proprie generalità, ed ha inveito contro di loro invitandoli ad andarsene mentre intimava al barista di servirgli ancora da bere. Non contento, ha finito per sputare ai militari. Ed ha concluso la giornata con una denuncia a piede libero.