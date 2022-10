Tolentino, travolta da un'auto mentre attraversa: paura per un'anziana

TOLENTINO- Non sarebbe in gravi condizioni ma quanto avvenuto ad un'anziana di 87 anni questa mattina (12 ottobre), nella zona di Palazzo Europa a Tolentino, ha fatto rimanere tutti con il fiato sospeso. Mentre stava attraversando la strada, la donna è stata travolta da un'auto che non è riuscita a frenare.

L'arrivo in ospedale

A soccorrere la donna sono stati i sanitari del 118 che l'hanno trasportata all'ospedale di Macerata. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Tolentino per evitare problematiche legate al traffico.