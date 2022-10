MACERATA - Scelti i tre candidati che saranno chiamati, a stretto giro di posta, al colloquio finale per la selezione del sovrintendente dello Sferisterio di Macerata: il Consiglio di amministrazione ieri pomeriggio ha discusso per ore le posizioni dei ventiquattro aspiranti all’incarico ed ha appunto chiuso la prima selezione su tre nomi che sono quelli del dirigente della Regione Marche Raimondo Orsetti, dell’ex direttore generale del Rossini Opera Festival Flavio Cavalli e del manager sangiorgese Giacomo Miandro.

Impenetrabile il riserbo dei consiglieri e dell’ufficio comunicazione, ciò nonostante la notizia è trapelata, come è naturale che sia stante il piccolo particolare che si parla di una procedura pubblica e di tre grandi personaggi. Tre personaggi che sono stati selezionati per effetto del fatto che hanno dalla loro un percorso di assoluto rilievo, ora sarà il consiglio di amministrazione dell’associazione Sferisterio a valutare il tutto e prendere la decisione al termine del colloquio finale che dovrebbe essere programmato per la prossima settimana. Sarà appunto il Cda a valutare nei singoli dettagli le professionalità dei tre candidati e a valutare quale sarà quella che meglio sarà collegabile al progetto legato al nuovo corso dello Sferisterio, progetto iniziato lo scorso anno con la scelta del direttore artistico Paolo Pinamonti.

Il bando



Il Sovrintendente - come si legge nel bando di selezione - sarà nominato dal Cda dell’associazione Sferisterio. Si richiede una competenza specifica in ambito economico, amministrativo e artistico. Sarà preposto alla direzione amministrativa, alla predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi. E’ responsabile della programmazione artistica predisposta con la collaborazione del Direttore artistico e della sua realizzazione in collaborazione con la struttura operativa. Tra i requisiti richiesti il possesso il diploma di laurea. L’incarico che verrà affidato ha durata biennale e prevede un compenso lordo annuo di 70mila euro più Iva. Previsto anche un rimborso spese di massimo 8mila euro all’anno. Tempo massimo indicato dagli amministratori maceratesi per la scelta del nuovo sovrintendente dello Sferisterio? La fine di ottobre visto che poi c’è tutta la nuova stagione del Mof da definire.

Anche in questo caso, sulla falsariga di quanto accadde lo scorso anno con Pinamonti, non è che ci sia molto tempo per definire assetti, programma della stagione 2023 e strategie di promozione: dunque tempistica ravvicinata per la nomina del sovrintendente e confronto con il direttore artistico per definire il cartellone e portarlo all’attenzione del Consiglio di amministrazione.

La riunione



Il Consiglio di amministrazione questa mattina dovrebbe riunirsi di nuovo e ufficializzare, salvo sorprese dell’ultima ora, i tre nomi della terna che verranno convocati nei prossimi giorni per un colloquio al termine del quale il Cda, presieduto come noto dal sindaco e presidente della Provincia Sandro Parcaroli, opererà la sua scelta. Da quel momento in poi si comincerà a ragionare sulla stagione 2023 e sulla programmazione degli eventi.