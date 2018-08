Un incidente da brividi Anziano si ribalta con l'auto a finisce all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO – Auto si ribalta in via Nenni. Nell’impatto è rimasto ferito l’anziano conducente della vettura che è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata. L’uomo non è in pericolo di vita. Erano circa le 10 di oggi quando si è verificato l’incidente dove sono rimasti coinvolti quattro veicoli. Sul posto, oltre agli operatori del 118 di Macerata, sono giunti i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’auto. La strada è rimasta chiusa per circa due ore per consentire le operazioni di soccorso.