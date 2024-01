SERRAVALLE DI CHIENTI - «Lancio un appello a tutti quelli che, come il sottoscritto, nel pomeriggio del 24 dicembre si sono trovati loro malgrado coinvolti nell'incendio della Galleria Varano, rischiando seriamente la morte per intossicazione da monossido. Sarebbe il caso di unirci per farci sentire su quanto accaduto». A parlare è Luigi Petruzzellis, responsabile della sede recanatese di Sistema Museo, uno degli automobilisti coinvolti nel rogo che la vigilia di Natale si è sviluppato nella galleria Varano di Serravalle, causando l'intossicazione di 16 persone.

Il racconto

«Dal 24 dicembre praticamente non dormo più, sto assumendo psicofarmaci pesanti ma nemmeno quelli hanno più effetto. La mia vita è cambiata in peggio. L'unico modo che ho per superare questo trauma è che i responsabili paghino, e non è nemmeno una questione di risarcimento economico», precisa Petruzzellis.

«Se nessun altro si accoda ci penserò comunque da solo a sporgere denuncia e ad andare fino in fondo. Intanto quelle gallerie sono chiuse da quel pomeriggio - scrive su Facebook -, e sicuramente lo rimarranno a lungo. Molto probabilmente non sarebbero nemmeno dovute essere aperte, vista la carenza dei sistemi di sicurezza. Nel tratto di Ss77 che va da Camerino a Foligno, caratterizzato dell'elevata presenza di gallerie (alcune anche lunghe diversi chilometri), l'eventualità che una vettura prenda fuoco proprio in una delle gallerie credo sia un fatto non improbabile, e pertanto uno si aspetterebbe adeguate misure di sicurezza, che semplicemente non ci sono state e si è rischiata la strage».

Domani è previsto un incontro proprio a Serravalle con Regione e Comune da cui dovrebbero emergere notizie sulle tempistiche per la riapertura della galleria e gli interventi necessari.