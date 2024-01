MACERATA - Un problema tira l’altro. Da 20 giorni il filo diretto che collega Foligno e Civitanova attraverso la superstrada si è spezzato a causa della chiusura del tratto tra gli svincoli di Serravalle e Colfiorito, in seguito al rogo della Vigilia di Natale nella galleria Varano. La conseguenza diretta, sul fronte viario, è stato il ritorno di auto e mezzi pesanti sulla vecchia statale, che all’improvviso si è trovata catapultata indietro agli anni in cui il tratto montano della Valdichienti non esisteva ancora e l’unico modo per valicare l’Appennino era appunto quello di inerpicarsi lungo non certo scorrevole lingua d’asfalto tra i monti umbro-marchigiani.

APPROFONDIMENTI

Con tutte le complicazioni, i congestionamenti e le dilatazioni dei tempi dettati dal caso. Come fluidificare la situazione nell’attesa che venga riaperta la galleria e quindi ritorni pienamente fruibile uno degli assi viari più battuti delle Marche?



L’ordinanza



La risposta della Regione, l’altro ieri è stata quella di emettere un’ordinanza con la quale si vieta la circolazione ai veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate nel tratto utilizzato come percorso alternativo tra i due svincoli, obbligando gli stessi a usare come itinerario alternativo il tracciato Foligno-Fossato di Vico-Ancona-Civitanova.



Il percorso



Nel dettaglio, i mezzi pesanti provenienti da Foligno e diretti a Civitanova Marche dovranno proseguire sulla Flaminia fino a Fossato di Vico, immettersi sulla statale di Valfabbrica in direzione Ancona e poi utilizzare l’autostrada o la statale Adriatica fino a Civitanova Marche. Percorso inverso per i mezzi pesanti provenienti da Civitanova Marche e diretti a Foligno: dovranno utilizzare l’autostrada o la statale 16 fino ad Ancona, immettersi sulla statale 76 in direzione Perugia e uscire a Fossato di Vico per raggiungere Foligno tramite la Flaminia. Piccolo dettaglio: il chilometraggio è quasi doppio, con tutti i disagi del caso. Il tragitto diretto Foligno-Civitanova, dall’imbocco della superstrada in territorio umbro alla rotatoria all’intersezione con la statale Adriatica, è di circa 100 chilometri. Gli automobilisti dirottati sulla vecchia statale devono di fatto percorrere solo un paio di chilometri in più (anche se di strada non certo ad alto scorrimento).



L’alternativa

Con il tragitto consigliato ai mezzi pesanti transitando da Fossato di Vico e Ancona, invece, la distanza da percorrere lievita a circa 170 chilometri. Con tutto l’aggravio del caso in fatto di tempi e costi. Questione mica di poco conto per chi, come gli autotrasportatori, ha tempi e chilometri percorsi come elementi vitali del proprio lavoro. La speranza è che la riapertura della galleria Varano arrivi entro breve, lasciando di tali disagi solo un ricordo del passato. A tal proposito lunedì mattina è in programma nella sede comunale di Serravalle di Chienti un incontro a cui parteciperanno l’assessore regionale Francesco Baldelli, il sindaco e i rappresentanti delle categorie produttive ovvero Confindustria, Confartigianato, Cna, Coldiretti e i rappresentanti di Anas. Insomma, un vertice per fare il punto della situazione e cercare soluzioni che arrechino meno disagio possibile alla popolazione, agli automobilisti e a chi sulla strada ci lavora come i camionisti.