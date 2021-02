Paura sull'autostrada: si incendia un camion, carbonizzato il carico di carciofini sott'olio

POTENZA PICENA - Paura sul tratto marchigiano dell'autostrada A14, dove, questa notte, ha preso improvvisamente fuoco un camion che trasportava barili di carciofini sott'olio. L'allarme è scattato sulla corsia nord al km 252 dell'autostrada A14, nel comune di Potenza Picena.

La viabilità è stata ridotta ad una sola corsia mentre i vigili del fuoco spegnevano le fiamme e mettevano in sicurezza la zona. Quasi completamente distrutti tanto il mezzo pesante quanto il carico, per fortuna nessuna conseguenza per il conducente.

