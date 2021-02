Scoppia l'incendio in casa: famiglie evacuate, un intossicato e quattro appartamenti inagibili

PETRIANO - Tremendo incendio in casa: una persona finisce al pronto soccorso e quattro appartamenti evacuati e dichiarati inagibili. E' successo nella serata di ieri a Petriano dove, per cause ancora al vaglio dei vigili del fuoco, si è sviluppato un incendio al pianterreno di una palazzina di due piani. Immediato, ma non semplice, l'intervento dei vigili del fuoco.

I pompieri infatti si sono subito adoperati per fare uscire le persone dalla palazzina, con il fumo che aveva raggiunto anche il piano superiore. Due persone, leggermente intossicate, hanno avuto bisogno di assistenza medica, una è stata protato anche al pronto soccorso. In tutto sosno state evacuate 12 persone, quattro gli appartamenti dichiarati inagibili.

