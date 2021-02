Voglia di movida tra divieti e mascherine. Ma scattano nuove multe, nei guai anche un barista

FERMO - Primi giorni in zona gialla per la nostra regione, si allentano dunque le misure di contenimento ma non il lavoro di verifica delle forse dell’ordine, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle norme di sicurezza anti Covid. Massicci controlli interforze si sono susseguiti per tutto lo scorso weekend sull’intero territorio provinciale.

Le forze dell’ordine

Impegnati, oltre agli uomini della polizia di Stato, affiancati da Questura e Polizia Stradale, anche i militari dei Carabinieri, la Guardia di finanza, la Capitaneria di Porto e svariate pattuglie della polizia locale. L’attenzione principale delle forze dell’ordine si è concentrata, come disposto dal questore di Fermo Rosa Romano, sui Comuni del litorale costiero, dove è superiore, anche a causa anche delle favorevoli condizioni climatiche, il rischio di assembramenti e affollamenti. Tutto questo senza tralasciare le aree interne della provincia. Oltre 150 le persone sottoposte a controllo nella sola giornata di sabato con 50 autodichiarazioni di spostamento tra Comuni ritirate dalle forze dell’ordine. Una sola sanzione comminata a un cittadino della provincia fermana per trasferimento al di fuori dal proprio Comune di residenza in assenza di un’idonea causa di giustificazione. Sottoposti ad accertamento anche 100 veicoli, elevate due sanzioni al codice della strada. Verifiche inoltre negli esercizi pubblici, 30 quelli che hanno visto la visita delle forze dell’ordine, nessuna sanzione elevata. Controlli serrati anche nella giornata di domenica, con accertamenti concentrati presso le vie interne dei Comuni e nelle zone con maggiori possibilità di incontro e assembramento da parte dei giovani. Identificate dalle forze dell’ordine oltre 300 persone e 50 veicoli. Sei le sanzioni elevate dagli agenti per divieto di spostamento tra Comuni senza giustificazione e per il mancato utilizzo delle mascherine nei luoghi pubblici.

Il bilancio

Controllati inoltre 40 tra bar e ristoranti, una sola sanzione comminata. A finire nei guai il titolare di un bar, sorpreso a servire da bere a un cliente all’interno del locale. Poche complessivamente le irregolarità riscontrate, per un bilancio che conferma il rispetto delle norme di sicurezza anti Covid da parte dei fermani, rispetto che, invita la Questura di Fermo, deve continuare anche ora con il passaggio in zona gialla, per non vanificare l’impegno e il lavoro precedente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA