PORTO RECANATI L’amministrazione comunale sta lavorando per stilare un ricco programma per l’estate. Protagoniste l’Arena Beniamino Gigli e le piazze della città. «Proporremo numerose iniziative – spiega il sindaco di Porto Recanati, Andrea Michelini -. Lo scopo è quello di rendere sempre più viva la città, di portare turisti, per incrementare le presenze e fare da traino a tutte le attività economiche».

Il cartellone

Per quanto riguarda l’Arena Gigli, si inizierà il 22 giugno con l’evento che vedrà protagonisti Cevoli, Pizzocchi e Giacobazzi: per la prima volta insieme sul palco i tre comici più rappresentativi dell’Emilia Romagna. Giuseppe Giacobazzi e Paolo Cevoli, i due ambasciatori della comicità romagnola, metteranno in scena uno spettacolo fatto dei loro cavalli di battaglia, di interazione e momenti di autentica improvvisazione, supportati dalla comicità tutta emiliana di Duilio Pizzocchi. Spazio anche ai big della musica.

Il 27 luglio sul palco Piero Pelù, il giorno seguente toccherà a Renga e Nek, il 31 luglio protagonista l’Orchestra Filarmonica Marchigiana diretta dal maestro David Crescenzi, il 2 agosto concerto di Cristiano De Andrè, il 3 agosto ci sarà Alex Britti. Ma non è tutto. Il 12 agosto si esibirà Massimo Ranieri mentre il 14 agosto a salire sul palco sarà Francesco De Gregori, due veri e propri fiori all’occhiello della stagione. Il 10 agosto è in programma l’esibizione del comico Angelo Duro; il 17 agosto il concerto del gruppo Le Orme; il 22 agosto “Queen at the opera”. Confermate le rassegne musicali gratuite al Borgo marinaro e in piazzetta delle Erbe insieme a tutti gli eventi, per i quali si sta ancora definendo il programma, in piazza Brancondi e Largo Porto Giulio, anch’essi gratuiti.

Il cartellone della stagione estiva di Porto Recanati inizierà verso la metà del mese di giugno e, tempo permettendo, verranno proposti eventi anche a settembre e ottobre. «Ma organizziamo iniziative tutto l’anno», sottolinea il primo cittadino. Ieri Porto Recanati ha ospitato la Conero Running, alla quale il Comune collabora con altri enti. La città ha fatto il pieno di presenze, con tanti turisti a passeggio in spiaggia e sul lungomare. Alle 16 ha aperto le porte il “Bus degli Eroi” per la felicità dei bambini.