FANO Implicito che chiamarsi “IlNatalepiù” comporti l’obbligo di crescere ogni anno. Ed è proprio quello che promotori e organizzatori degli eventi che per 40 giorni scandiranno il corso della vita cittadina rivendicano. Più spazi, più attrazioni, più luci, più suoni e ancora più attori coinvolti in «un progetto partecipato e innovativo» osserva l’assessore Lucarelli.



Gli fa eco il sindaco Seri accendendo i riflettori «sulla grande comunità che si muove dietro un programma che fatto molti passi in avanti rispetto a quando siamo partiti nel 2014, elaborando e coltivando idee destinate a diventare riferimenti». Tre i centri di gravità di un calendario organico a “Il Natale che non ti aspetti” e che si articolerà «al Pincio con i mercatini, in piazza XX Settembre con gli spettacoli e all’ex chiesa di San Francesco che presentiamo come novità» aggiunge Lucarelli, alludendo allo speciale allestimento fondato sull’uso di luci e colori che la cagliese Stark di Paolo Buroni ha studiato per raccontare la chiesa senza tetto sfruttando i fondi erogati da un bando regionale.

Pista sul ghiaccio



Riproposta anche la pista sul ghiaccio al parcheggio di via XXIV Maggio «e anche quest’anno a costo zero per le casse pubbliche» fa invece notare il presidente della Pro loco Fanum Fortunae Grandicelli, che dispensa anticipazioni sull’albero («alto più o meno dodici metri. Individuato in extremis ma fanese, grazie alla disponibilità della famiglia Mariotti») e sull’illuminazione, che messe alle spalle le ristrettezze imposte nel 2023 dal caro bollette «sarà ripristinata nel format originario ed estesa a tutte le principali vie del centro». L’accensione il 26 novembre ma già il giorno prima aprirà i battenti “Il villaggio di Natale” al Pincio «che rappresenta la location ideale. Siamo arrivati ad accogliere una trentina di standisti».



Il debutto



Lì troverà posto anche il presepe incastonato ne “Le vie dei presepi”, di cui è cardine quello con i diorami di San Marco, lì sarà anche alloggiata la casetta di Babbo Natale e sempre lì si spingerà quest’anno anche la filodiffusione. Musica in primo piano anche per effetto di “Fano jazz winter”, con le esibizioni itineranti, quelle dai balconi di palazzo Bracci Pagani e di piazza Costa e alla Pinacoteca civica, oltre che con il tradizionale concerto gospel «che vedrà protagonista una formazione della Florida al debutto in Europa» puntualizza il direttore di Fano Jazz Network Pedini. Per il Capodanno in piazza scatta l’invito del sindaco a cittadini e turisti «perché scelgano di augurarsi “buona fortuna” nel miglior luogo possibile» e anche perché facciano poi memoria di quello che di buono accadrà loro nel 2024, ma Capodanno anche in teatro per la quindicesima volta con il San Costanzo Show. Sempre a teatro, ma alla Sala Verdi, anche uno spettacolo ispirato a Calvino e alle fiabe.



Fare la differenza



«Un Natale col botto» commenta il presidente di Confesercenti Ciuccoli impressionato dalla cascata di appuntamenti, mentre la collega di Confcommercio Marcolini si augura «che questo programma faccia la differenza anche per gli operatori in difficoltà, portando più gente possibile in un periodo fondamentale».