SAN BENEDETTO - A Porto d’Ascoli è arrivato in treno. A Centobuchi in moto. Durante il week-end appena trascorso, Babbo Natale ha furoreggiato lungo l’hinterland sambenedettese. E continuerà ancora. Questo sabato, infatti, è previsto il suggestivo sbarco di Santa Claus al porto.



Il rifugio



Sono davvero giorni ricchi di divertenti attività quelli che ci portano, dritti dritti, verso il fatidico 25 dicembre. Procediamo con ordine, partendo da Centobuchi dove, nel pomeriggio dell’Immacolata, ha aperto i battenti il “Rifugio di Babbo Natale”. Si tratta del centro GiovArti di viale De Gasperi, allestito per l’occasione con sfavillanti addobbi e arredi tematici. Questo e la vicina pista di pattinaggio sul ghiaccio di piazza dell’Unità, saranno due attrazioni-cardine delle feste monteprandonesi. Proprio in piazza dell’Unità, sabato, dalle ore 16, arriveranno gli zampognari per un concerto itinerante nel segno del folklore. Si replica alle ore 18, all’interno del borgo storico di Monteprandone. Stessa ora e stessa location: c’è pure “Saperi e Sapori”, rassegna di aperitivi tipici che andrà avanti - tutti i sabati - fino al 30 dicembre, con un extra martedì 26 dicembre. L’indomani, domenica 17, dalle ore 17: occhi nuovamente puntati su piazza dell’Unità, per uno spettacolo di bolle di sapore con Eros Gambe in Spalla. Volando verso la Riviera: ieri pomeriggio grande festa lungo via Turati. La stazione ferroviaria di Porto d’Ascoli ha visto arrivare Babbo Natale in treno. Poi, insieme a tantissime persone, s’è spostato al civico 29. Lì, infatti, è stato allestito il “Babbo Natale Post Office”: contenitore di diversi eventi, curati dai commercianti dell’associazione “Pd’A Shopping Center”, col patrocinio dell’amministrazione comunale. Eventi previsti anche durante questo fine settimana. Sabato, dalle ore 16, laboratorio del “Piccolo pasticciere” curato dalla pasticceria La Mimosa. Il giorno successivo, stessa ora, laboratorio con la pasta di mais.



La fiera



A proposito di shopping, dopodomani torna uno storico appuntamento prenatalizio, molto sentito dai sambenedettesi, e non solo. Parliamo della grande Fiera di Santa Lucia che (per tutta la giornata del 13 dicembre) vivacizzerà strade e piazze del centro cittadino. Mentre sabato e domenica, ecco i tipici mercatini “Delizie e gioie delle feste”, organizzati da Confcommercio. Gli stand si sviluppano su viale Moretti, sempre dalle ore 8 alle 21. Dal centro ci spostiamo al porto, dove sabato (dalle ore 17) c’è “Babbo Natale arriva dal mare”, promosso dalla sezione locale della Lega navale italiana. Presso il moletto “Pinguino”, la festa per i bimbi scatta già dalle 16.30, con teatrini, animazione baby-dance, foto, giochi gonfiabili e premi ad estrazione. In caso di maltempo, la manifestazione si terrà il giorno successivo: domenica 17 dicembre. Questo fine settimana, inoltre, scattano le aperture natalizie dei Musei Sistini: ben 10 strutture nel Piceno. Lungo la costa, spiccano quella di San Benedetto (via Pizzi) e Grottammare (piazza Peretti) operative tra le ore 16.30 e le 18.30.