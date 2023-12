CIVITANOVA Una domenica con elfi, fate, musica e, naturalmente, Babbo Natale. La terza di Avvento a Civitanova è iniziata presto, in mattinata, proprio con l’arrivo del dispensatore di dono vestito di rosso. Merito della Croce Verde, che per Babbo Natale ha allestito una casetta in piazza XX Settembre, e della Guardia Costiera, che invece ha favorito l’approdo della barca che lo trasportava. Sì, perché a Civitanova Babbo Natale è arrivato a bordo di un natante.

Lo sbarco

È sbarcato sulla banchina di riva, nella zona dove solitamente parte la processione in occasione della festività del patrono, San Marone. Ad attenderlo, oltre ai volontari della Croce Verde e ai marinai della Guardia Costiera, diverse persone e molti bambini. Quindi si è recato in piazza XX settembre dove si è reso disponibile per le foto sulla sua slitta. Nel pomeriggio, invece, c’è stato lo show in piazza Ramovecchi, nel borgo marinaro, che proprio in queste festività è stata riscoperta per ospitare diverse manifestazioni. In scena due spettacoli, uno alle 17.30 e l’altro un’ora dopo, dal titolo “Elfi e fate nel bosco incantato”. Protagonisti giocolieri e animazione circense in genere. Da piazza Ramovecchi, elfi e fate sono partiti anche per spettacoli itineranti. Nella zona del Varco sul Mare, in funzione tutte le attrattive del parco divertimenti: la pista di pattinaggio sul ghiaccio, la casa di Babbo Natale e le giostre particolarmente frequentato il laboratorio allestito all’interno della palazzina Liberty (la casa di Babbo Natale, da non confondere con quella in piazza della Croce Verde).

Le iniziative

Qui Maria Rosa Berdini ha organizzato iniziative che vanno da piccoli concerti a tombolate; spettacoli di clown e attività per i più piccoli. La novità di quest’anno è il laboratorio “mani in pasta” per insegnare ai bambini come si fa la pasta in casa. Centro invaso da parecchia gente e anche dalle bancarelle. In piazza XX settembre il mercato straordinario delle domeniche di Avvento mentre lungo corso Dalmazia il mercatino a tema natalizio. Infine è andata in scena l’iniziativa “Pianoforti a cielo aperto”. Dalle 17 alle 20, in diverse vie del centro, una decina di pianoforti sono stati messi a disposizione di chi volesse suonare. Invitate le scuole di musica della città. L’idea è scaturita dall’assessorato alle politiche giovanili di Francesco Caldaroni che ha sottolineato anche lo spirito educativo e sociale di “Pianoforti a cielo aperto”. Gli strumenti messi nelle zone più frequentate della città sono serviti per incoraggiare soprattutto le giovani generazioni ad esibirsi o, più semplicemente, ad avvicinarsi alla musica. L’iniziativa è stata realizzata anche con il contributo della Regione.