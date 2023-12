Babbo Natale viene dal mare a Gabicce Maremonte. Tutti gli eventi dall’8 al 12 dicembre 2023

GABICCE - Venerdì 8 dicembre alle 15.30 ci sarà il consueto appuntamento con “Babbo Natale viene dal Mare” che arriverà dai bambini su una barca d’epoca restaurata con la vela storica grazie alla collaborazione con l’Associazione Vele d’Epoca “Berto Ad Galiaz- Palen Ad Marzon” di Gabicce Mare.

L'approdo sarà lungo il canale all'altezza dell'incrocio stradale tra Via Veneto e Via del Porto dove i bambini saranno accolti da allegri elfi. Dopo un corteo lungo Via Veneto, Babbo Natale si fermerà in Piazza Matteotti dove i bambini potranno consegnare la loro letterina.

Natale insieme in piazza Matteotti

In Piazza Matteotti si svolgerà anche il mercatino "Natale Insieme", con le bancarelle della solidarietà organizzate dalle associazioni di volontariato (Caritas, A.I.L, AUSER, AVIS, Protezione Civile), dalla Commissione Pari Opportunità e dalla Scuola Primaria Dolce Colle e Scuola Primaria Case Badioli. Dolci ristori, giochi, pensieri da regalare, mercatino/scambio di doni, sono tutte le iniziative messe in campo dalle associazioni per accogliere i bambini e le loro famiglie. L'animazione è curata dall'ASD Glamorous.

Sabato

Sabato 9 dicembre, alle ore 16, presso il Centro Civico Creobicce, si svolgerà la Festa degli Ottantenni, in collaborazione con Auser Gabicce Mare.

Domenica

Per l’occasione verranno festeggiati i compleanni di tutti gli ottantenni che riceveranno un riconoscimento dall’Amministrazione Comunale.

Domenica 10 dicembre, alle ore 9, è prevista la terza edizione della Camminata dei Quartieri proposta da “La Banda del San Bartolo”, ormai conosciuta per il suo ricco programma escursionistico nei sentieri del territorio (partenza dall’area sportiva di via Aldo Moro).

Nel pomeriggio, in piazza Municipio “Il Natale del Mare” a cura della Fondazione Visit Gabicce, con “Il Varietà del Natale”, spettacolo a cura della Scuola Studio Danza il Castello e merenda per tutti. A seguire, il concertino del Coro di Voci Bianche della Scuola di Musica Creobicce diretto dal M. Federico Raffaelli.

Martedì

Martedì 12 dicembre, dopo il successo dell'anno scorso, torna il Premio A.L.IC.E “Ricette della tradizione per la solidarietà” a cura dell’ Associazione ALICE Onlus Gabicce-Gradara.

La seconda edizione si terrà al Mississippi e vedrà sfidarsi 3 ristoranti: Mississippi, La Nuova Gradarina, Osteria Focara. Il ricavato della serata sarà devoluto alla Casa Rifugio per le donne vittime di violenza. Costo di partecipazione: euro 30. Biglietti disponibili presso la Parafarmacia Cancellotti (tel: 0541951970)