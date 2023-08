Natalità e matrimoni a picco, la soluzione del governo: «Appuntamenti al buio per i single»

In Corea del Sud, da più di tre anni ormai, il tasso di natalità è crollato a picco. Le coppie non si sposano più e il numero di nuovi bambini è ogni giorno più basso, tanto da incoronare il Paese asiatico come quello con il tasso di natalità più basso al mondo.

Un problema pressante al quale il Governo ha deciso di combattere con un'arma davvero particolare... Appuntamenti al buio per invertire una tendenza davvero preoccupante. Ma andiamo con ordine per scoprire di che si tratta.

Appuntamenti al buio contro la natalità a picco

In Corea del Sud sono attive numerose agenzie di matchmaking e i K-Drama, le serie tv locali seguite in tutto il mondo, sono permeate da romanticismo. tutte strategie attuate dal governo per riaccendere la fiamma della passione al suo popolo.

Ma non finisce qui.

Il governo e le amministrazioni locali, infatti, finanziano e organizzano "appuntamenti al buio" per single nella speranza di incoraggiare nuove coppie e contrastare il calo di matrimoni e figli.

A Seongnam, ad esempio, località nelle vicinanze di Seul, è stata organizzato un evento a inizio luglio in un grande albergo della città. Tra le mille richieste arrivate per cento posti disponibili, sono stati scelti cento partecipanti. Tra stanze d'hotel addobbate con palloncini e una colonna sonora romantica, i 100 partecipanti hanno seguito, tra le altre cose, una lezione di coaching sentimentale. Alla fine della serata, tra circa trenta partecipanti (su 100) è scoccata la scintilla. Per eventi come questo, Seongnam ha investito una cifra pari a circa 192mila euro. Ma non sembra bastare.

Gli ostacoli

Nonostante la buona volontà degli organizzatori, infatti, l'incidenza degli appuntamenti al buio sulla natalità è limitata. In questo senso, gli ostacoli più grandi che frenano le coppie sono rappresentati dai costi vertiginosi dell’assistenza all’infanzia, dalla difficoltà nell’acquistare casa e nel trovare un'occupazione stabile e ben retribuita. Anche l’assenza dell’eguaglianza di genere fa la sua parte. Non sono pochi i casi di donne che denunciano discriminazioni sul luogo di lavoro, soprattutto una volta diventate madri.

Un calo demografico che non è stato riscontrato solo in Corea del Sud, ma anche in altre diverse nazioni dell'Asia orientale, tra cui il Giappone, storicamente un Paese in cui il numero di anziani supera di gran lunga quello delle nuove generazioni. E chissà se adesso altri Paesi prenderanno esempio dalla Corea del Sud per cercare di invertire una tendenza sempre più all'ordine del giorno in occidente...