PORTO SAN GIORGIO - Il Carnevale di Baraonda accende il giovedì grasso. I festeggiamenti del periodo più colorato dell'anno partiranno questa mattina, a Capodarco, con la consegna delle chiavi da parte dei sindaci ai Re Carnevale. Nel pomeriggio, a Porto San Giorgio, con inizio alle ore 16, in piazza Matteotti altro momento d’animazione con l’arrivo della maschera sangiorgese Lu Cucà, accompagnata dal Re di Carnevale della città.

Gli appuntamenti

Un cartellone per tutti i gusti, realizzato dal Comune di Fermo e da quello di Porto San Giorgio che ormai continuano a mantenere la buona usanza di organizzare insieme le iniziative. «Felicissimo di partecipare al Carnevale insieme ai cugini di Fermo - commenta l'assessore al Turismo Giampiero Marcattili -. Per noi è un momento per stare insieme, tant'è che quest'anno alcuni componenti della giunta si mascherano per sfilare domenica a Fermo e poi di nuovo come piccolo gruppo al Carnevale di Porto San Giorgio. Questo per rimarcare il piacere di fare Carnevale insieme. È un momento di festa, un momento in cui le due città s'incontrano e stanno insieme in un clima di festa e con una collaborazione che funziona». A Capodarco c’è la festa delle scuole delle due città: alle ore 10 in piazza Libertà, i sindaci di Fermo e Porto San Giorgio Paolo Calcinaro e Valerio Vesprini consegneranno le chiavi ai rispettivi Re Carnevale. Ci saranno 500 bambini delle scuole dell’Infanzia e primarie. I protagonisti diventeranno Re Carnevale di Fermo (Luigi Palloni), Re Carnevale di Porto San Giorgio (Vincenzo Santantonio), Mengone Torcicolli (Kevin Pizzi), sua moglie Lisetta (Venusia Morena Zampaloni) e Lu Cucà (Emanuela Capizzi). Saranno loro ad accendere la miccia. Tra musica, maschere e balli, verranno alzate al cielo le due grandi chiavi e chiamate a raccolta scuole e quartieri per i due appuntamenti clou del Baraonda 2024, quello di domenica a Fermo e quello di martedì a Porto San Giorgio.

I personaggi

Non mancherà di farsi vedere anche l’altro personaggio storico di questo Carnevale, la Regina Quaresima (Beatrice Bellabarba) che ricorderà a tutti come quel regno sia breve e destinato a finire tra le fiamme del rogo, martedì. Per l'evento di Carnevale, sono stati stanziati in totale circa 15mila euro. La Giunta di Porto San Giorgio si è riunita per stabilire tutti i dettagli del caso. A Porto San Giorgio, la sfilata di martedì sarà come ogni anno la giornata clou, con ritrovo a partire dalle 14.30. Sfileranno 16 gruppi mascherati con annesso carro allegorico, come ogni anno, da Comunanza.