PORTO SANT'ELPIDIO Terzo e ultimo giorno di Bit, a Milano anche la città di Porto Sant’Elpidio nella giornata di ieri. Il sindaco Massimiliano Ciarpella e l’assessore Elisa Torresi in tour tra Borsa internazionale del turismo e Sanremo. Prima tappa nel salone milanese con la giornata dedicata alla promozione territoriale. Sindaco e assessore hanno partecipato al talk show nello stand della Regione.

Il focus

Incontro incentrato sull’argomento del quale si è fatto un gran parlare in questi ultimi tre giorni: la Riviera del Fermano. Domenica c’erano stati i sindaci di Fermo e Porto San Giorgio Paolo Calcinaro e Valerio Vesprini, ieri era la volta di Ciarpella e Porto Sant’Elpidio. È stata l’occasione per incontrare i buyer e gli operatori delle strutture recettive, presenti h24 nella kermesse lombarda, una delle più importanti vetrine europee sul turismo. Lo stand delle Marche è posizionato al centro del salone al pianterreno, dove sono gli stand delle regioni italiane mentre al piano superiore c'è l'area stampa e ancora sopra gli stand dei Paesi esteri e grandi aziende della ricettività e viaggi, da Trenitalia a MSC Crociere.

Il commento

Nel complesso «abbiamo trovato un’atmosfera molto positiva – dicono sindaco e assessore elpidiensi –: le Marche e il Fermano richiamano sempre più interesse come meta turistica e Porto Sant’Elpidio può vantare strutture eccellenti e operatori capaci. I numeri, in termini di arrivi e presenze dell’ultimo anno, sono molto positivi e ci sono i margini per crescere ancora e incrementare l’appeal della città, destagionalizzando l’offerta». Come già avevano fatto Fermo e Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio ha promosso i suoi eventi di punta, i Teatri del mondo, il Primo Maggio, la Notte + Rosa che è stata la novità dello scorso anno e che ha riscosso un grande successo chiudendo nel migliore dei modi la stagione estiva. In prospettiva gli obiettivi vanno dalla valorizzazione del lungomare all’implementazione dei percorsi ciclabili.

Le opere

«Con la realizzazione delle scogliere, che prosegue e andrà avanti nei prossimi anni, abbiamo la possibilità di rendere più sicuro e attrattivo il litorale – continuano Ciarpella e Torresi –: investire sui percorsi ciclopedonali può darci più forza per puntare sul cicloturismo, presto avremo anche Villa Baruchello in una veste rinnovata. Una dimora storica che, con il suo splendido giardino, ha tutto per ospitare eventi di alto profilo e richiamare pubblico». Sulla novità di questa Bit «siamo nella fase embrionale del progetto per promuovere il brand della Rivera del Fermano – dice Ciarpella –: è un percorso di cui abbiamo iniziato a muovere i primi passi. Progetto che, consolidandosi nei prossimi anni, rafforzerà l’identità delle nostre coste se sapremo lavorare in sinergia. Per raggiungere l'obiettivo è fondamentale l’apporto degli operatori del territorio, i primi a vedere la nostra città come meta di investimenti».

I numeri

Nel complesso, come aveva sottolineato lunedì dalla Bit il presidente dei B&B del Fermano nonché presidente della Consulta del Turismo Devis Alesi, sono aumentati gli arrivi a Porto Sant'Elpidio del 10/13% ma sono in calo le presenze perché le famiglie hanno accorciato la vacanza per il caro energia, caro bollette, caro tutto. Un problema che si ripercuote sulle famiglie le quali, a loro volta, quando sono costrette a tagliare magari partono dal turismo.