MACERATA Si inizia con il ponte del 25 aprile, poi il primo maggio e più avanti la domenica del 2 giugno. Le occasioni in cui Macerata potrà mettere in mostra le sue bellezze sono tante e il capoluogo già si prepara all’accoglienza dopo il boom di presenze registrate a Pasqua e Pasquetta. Ai palazzi già aperti per le festività pasquali, per i prossimi ponti si aggiunge la Torre civica, riaperta la settimana scorsa con la possibilità di godere del panorama mozzafiato e di una visita hi-tech grazie alle installazioni tecnologiche. Solo nella giornata dell’inaugurazione sono entrate oltre 500 persone usufruendo della visita speciale gratuita. Non manca poi la maxi ruota panoramica ai giardini Diaz che continuerà a essere fruibile fino al 18 maggio.

La cultura

Sul fronte culturale Macerata sfoggia i suoi palazzi e si prepara ad accogliere visitatori, turisti, ma anche residenti che decideranno di trascorrere i ponti in città all’insegna del divertimento, dell’arte e della cultura. Sono infatti aperti i musei e i monumenti della città con le mostre temporanee ospitate nei luoghi della cultura maceratese. Aperture straordinarie nei musei oltre alla possibilità di visitare Palazzo Ricci di nuovo fruibile ai visitatori. Le premesse sono ottime, viste anche le prenotazioni nei locali e nei ristoranti del capoluogo che restituiscono la fotografia del ponte del 25 aprile da tutto esaurito.

La rete Macerata Musei resterà aperta il 25 aprile, domenica 28 e anche il primo maggio. I musei civici, dove si possono visitare le collezioni di arte antica e moderna, la Galleria dell’Eneide, il Museo della Carrozza saranno aperti dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30. Stesso orario per ammirare la bellezza architettonica dello Sferisterio e della Torre civica. Non manca poi il Museo di Storia Naturale. L’area archeologica Helvia Ricina che dallo scorso anno, grazie al nuovo allestimento, ha riqualificato e potenziato l’offerta tradizionale con pannelli dai contenuti più agili, traduzione in lingua inglese, lettura e scioglimento dei frammenti epigrafici dal latino e a un adeguato apparato iconografico, è invece aperta su prenotazione.

L’Infopoint

Aperto anche l'Infopoint in piazza della Libertà. Dalle festività pasquali - come si diceva - ha riaperto al pubblico Palazzo Ricci con il nuovo allestimento della collezione permanente, presentato lo scorso dicembre, che ha completamente ripensato il viaggio ideale nell’arte italiana del Novecento che si snoda attraverso le eleganti sale di questa dimora storica appartenuta alla casata maceratese dei Ricci. «A Pasqua abbiamo registrato più di 1.100 presenze nella rete dei musei - dice l’assessore Katiuscia Cassetta -, saremo pronti ad accogliere tutti anche per i prossimi ponti. In questi giorni siamo presenti alla Icom di Ancona con Palazzo Buonaccorsi sulle nuove modalità di fruizione dei musei. Siamo in un circuito internazionale che ci permette di aggiornarci costantemente e intessere collaborazioni oltre i confini regionali e nazionali. Stiamo già lavorando a un’importante mostra estiva che, oltre a ricevere consenso a livello nazionale da parte di esperti di settore e istituzioni culturali importanti, da cui riceveremo i prestiti, ha riscosso l’interesse di molti mecenati e sponsor privati per il suo valore, qualità e capacità di valorizzare il patrimonio in connessione con il contemporaneo».

Guardando ancora più avanti, nel mese di maggio proseguirà il workshop artistico iniziato sabato scorso dal titolo “Nelle cose ritrovate, tra gli oggetti d’amore” l’appuntamento è a Palazzo Buonaccorsi l’11 e 18 maggio, l’8 e il 29 giugno. Macerata partecipa anche alla Notte dei Musei il 18 maggio con l’apertura straordinaria fino alle 23 di Palazzo Buonaccorsi, Sferisterio e Torre Civica e la visita guidata in notturna dello Sferisterio alle 21. Il 19 maggio, alle 17, ai Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi si terrà “Il museo dei miei sogni!” che prevede attività per famiglie e bambini dai 6 ai 10 anni.

Dalla cultura al divertimento con la ruota panoramica che sarà aperta, nei giorni prefestivi e festivi, dalle 10 alle 24, in quelli feriali dalle 14 alle 23. Il costo del biglietto è di 8 euro per gli adulti e di 6 euro per i bambini con altezza inferiore ai 120 centimetri. L’ingresso alla ruota, che ha disposizione 24 cabine (aperte lateralmente ma coperte sopra per proteggere gli avventori anche in caso di pioggia) per un totale di 144 persone a pieno carico, è gratuito per le persone con disabilità compatibili con la struttura.