Venerdi, sabato e domenica, ad Ascoli, si terrà la terza edizione di “Asculum Festival”, appuntamento all’insegna della psicologia, dell’equilibrio personale e del benessere interiore. Anche in questa edizione, dal titolo “Home Novus - Essere umani ai confini di un nuovo mondo”, protagonista assoluta la città di Ascoli, che aprirà le porte di teatri, sale e spazi all’aperto, per dare voce a 30 protagonisti, esperti provenienti da tutta Italia, che accompagneranno gli oltre 4mila iscritti in un viaggio fatto di momenti divulgativi ed esperienze emozionali.

Il programma

Apre questa terza edizione, venerdì 15 settembre, alle 18.30, nella sala Ceci della Pinacoteca, l’incontro con Natasha Stefanenko dal titolo “Ritorno nella città senza nome”. Tra gli altri ospiti, il medico Franco Berrino (sempre venerdì, alle 21.30, al teatro Ventidio Basso); la apneista Alessia Zecchini (sabato alle 16.30 al teatro dei Filarmonici), il teologo Vito Mancuso (sempre sabato, alle 18, al Ventidio Basso). Ci saranno anche l’esploratore estremo Max Calderan e il coach e trainer Claudio Belotti (domenica 17, alle 9 ai Filarmonici), il blogger Andrea Giuliodori (domenica alle 11 ai Filarmonici). Domenica, alle 15.30, al Ventidio Basso, l’evento finale “Homo novus, il futuro è oggi” con l’astronauta Paolo Nespoli, la psicologa Maria Rita Parsi, la mental coach Nicoletta Romanazzi e la sound designer Chiara Luzzana. Il festival, promosso dall’Associazione DireFare e a cura di Life Strategies è realizzato grazie al Patrocinio e al contributo del Comune di Ascoli Piceno, della Regione Marche, della Fondazione Carisap, del Ministero della Cultura, Bim Tronto, di Unindustria Ascoli e di Ciam.

«Questo evento vuole diventare strutturale in città e nel Centro italia. Questo è l’anno di grande valorizzazione, avremo relatori nazionali e internazionali per accogliere persone che verranno qui grazie a questo evento, simbolo anche di turismo -evidenzia il Sindaco Marco Fioravanti - Ascoli è il primo Comune che offre gli strumenti per lavorare su se stessi. Cerchiamo di intercettare i cambiamenti del tempo e offrire alla città e al territorio gli strumenti per avvicinarsi ad un mondo che punta a donarsi verso l’altro- spiega- Il messaggio che esce da Asculum e da Ascoli è che il capitale umano è importante dove al centro c’è anche il ritmo lento del nostro territorio».

Sara Pagnanelli, co-fondatrice di Life Strategies sottolinea che « Sono stati tre anni di crescita importante per Asculum». «È un evento praticamente gratuito, si pagano solo due euro per la prenotazione- dice Marcello Mancini co-fondatore di Life Strategies- Abbiamo già raggiunto 4500 prenotazioni. Attiriamo personaggi di spessore che vengono da tutta Italia e che scoprono la magia di questa città». Il coach Paolo Borzacchiello, collegato da remoto, ha sottolineato che «Oggi siamo esposti a messaggi di qualsiasi tipo, le parole sono i pensieri e voglio renderle facilmente comprensibili al pubblico». La Vicepresidente della Commissione Cultura della Camera Giorgia Latini evidenzia che «Siamo partiti tra appassionati e volontari e oggi sono orgogliosa di rilanciare un evento di portata nazionale».