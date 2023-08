FRONTONE - Il viaggio di Alte Marche Altra Musica nella world music entra nel vivo questa settimana, con una fitta serie di appuntamenti tra le province di Pesaro Urbino e Ancona, dalla costa all’Appennino marchigiano, alla scoperta di luoghi, castelli e panorami mozzafiato.



Il mago del piano



Marco Mezquida il geniale “mago del piano” spagnolo, con “Letter to Milos”, incendierà di ritmo delle Baleari il Castello della Porta di Frontone, lunedì 7 agosto alle 21,30. Assisteremo all’evocazione della musica tradizionale iberica, con un particolare gusto per il sincretismo musicale (dal ritmo cubano alla samba brasiliana), cenni al romanticismo e, in aggiunta, un omaggio al free jazz e al blues, passando per la musica circense e al groove. Dalle 19 alle 21, sarà possibile effettuare visite guidate al Castello della Porta e cenare nei ristoranti tipici del borgo. Nel centro storico di Serra Sant’Abbondio, l’8 agosto, il duo Tiberini-Scrignoli con “Flower power 2.0” accompagnerà il pubblico nel caleidoscopico panorama degli anni ’60, quando si affermava il rock psichedelico, caratterizzato da contaminazioni e intriso della cultura hippie. Il momento in cui nascono band leggendarie come i Grateful Dead, i Jefferson Airplane e il rock degli hippies arriva anche al musical con “Hair” e “Jesus Christ Superstar”.

La provincia di Ancona

Ci si sposta nella provincia di Ancona mercoledì 9 agosto: in Piazza Gramsci, a Sassoferrato, sarà possibile immergersi viaggio dell’Imperial Quartet nelle profondità musicali della Louisiana. La loro quarta opera, “All Indians?” approfondisce il solco già tentacolare di questo straordinario quartetto. Sono previste visite al Mam’s, la Galleria di arte contemporanea, in collaborazione con Sassoferrato Turismo. Nel loro nuovo album “Ekual” Yumi Ito e Szymon Mika creano una miscela musicale fra tradizione e nuove influenze, attingendo dalla versatilità della voce e degli archi, per avvolgere Piazzetta Garibaldi di Cantiano (il 10 agosto) in una magica atmosfera. Il duo, dalle multiple origini (Polonia, Giappone, Svizzera), crea un universo di armoniche delicate con voce e chitarra. “Ekual” è un invito a rallentare e a riconnettersi con noi stessi e con l’ambiente.

Il gran finale

Per chiudere la sesta edizione di Alte Marche Altra Musica ci si sposterà ancora nella provincia di Ancona, nel chiostro di San Francesco ad Arcevia, che accoglierà (l’11 agosto) “Rinasci Mentale”, il viaggio sudamericano attraverso le stagioni e i luoghi della musica per viola da gamba, dal Rinascimento ai giorni nostri, a cura di Luciana Elizondo. Alte Marche Altra Musica, il festival nato nel 2018, è co-organizzato da Società dell’Uso e Musicamorfosi, con la direzione artistica di Saul Beretta, e rientra quest’anno nel cartellone “I Suoni delle Alte Marche”. Info: 3317804743. Inizio concerti ore 21,30.