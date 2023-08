Fermo, distraggono il tabaccaio e rubano dalla cassa 4mila euro: indagini lampo della polizia, denunciate due ragazze

FERMO - La Squadra mobile di Fermo ha identificato e denunciato le autrici di un furto commesso circa una settimana fa in danno di un’attività commerciale del tipo tabaccheria ubicata a Fermo, quartiere San Tommaso. Nei giorni scorsi il titolare dell’attività commerciale ha richiesto l’intervento della Polizia per un furto di circa quattromila euro di denaro, somma corrispondente all’incasso dell'attività.

Distraggono il tabaccaio e rubano 4mila euro dalla cassa: denunciate due ragazze

L’ uomo ha spiegato agli agenti che la somma di denaro era custodita all’interno della cassa fino a quando non sono entrate in tabaccheria due donne, una delle quali ha chiesto di cambiare una banconota da 5 euro in monete mentre l'altra ha domandato di poter vedere delle ciabatte esposte in vetrina.

Con questo stratagemma la prima donna, approfittando della distrazione del titolare dell’attività, intento a recuperare le ciabatte, ha sottratto il denaro dalla cassa. Una volta uscite le due donne si sono allontanate a bordo di una autovettura parcheggiata poco distante.

La celere attività di indagine svolta dalla Squadra Mobile, attraverso l’analisi delle immagini registrate dalle numerose telecamere di videosorveglianza presenti nell’area circostante all’attività commerciale, ha permesso di accerartare l’esatto momento in cui le donne sono entrate nella tabaccheria, individuando così anche il veicolo a bordo del quale erano arrivate. Grazie a tali accertamenti gli investigatori sono riusciti ad individuare le autrici del furto: due donne residenti nella provincia di Rimini, dell’età di circa 25 anni e già note alle forze di polizia per aver commesso reati analoghi.