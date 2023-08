Spacciava cocaina durante la movida, sconterà il Daspo urbano a San Benedetto

SAN BENEDETTO - Un nuovo provvedimento di Daspo urbano in Riviera. La misura di prevenzione, emanata su informativa della comando provinciale carabinieri di Ascoli Piceno è stata emanata a seguito di un arresto in flagranza per il reato eseguito dal Nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di San Benedetto a carico di un cittadino residente a Grottammare per detenzione e vendita di sostanze stupefacenti e furto aggravato di un’autovettura.

L'indagine

In particolare, l’11 luglio durante la stagione balneare dunque nel corso di una serata di movida nella zona marina, l'uomo veniva colto in flagranza di reato mentre cedeva circa 120 grammi di stupefacente tipo “cocaina” nei pressi di un esercizio pubblico al confine tra i Comuni di Grottammare e San Benedetto. Per il pregiudicato, oltre alle conseguenze penali della condotta, è scattato il Daspo urbano.

Il provvedimento è stato adottato dal questore di Ascoli Piceno durerà 14 mesi. In questo periodo l'uomo non potrà accedere o stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici di Grottammare e San Benedetto del Tronto dalle ore 14 alle ore 7 di ogni giorno. La violazione a tale divieto è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8mila a 20mila euro. Inoltre in considerazione dei precedenti penali a suo carico, l'uomo è stato sottoposto anche alla misura di prevenzione dell’avviso orale con prescrizioni.