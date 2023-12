Vigile del fuoco diventa Babbo Natale e va a trovare i piccoli pazienti dell'ospedale Salesi di Ancona

ANCONA - È ormai arrivato il Natale e i Vigili del Fuoco di Ancona rinnovano la loro attenzione nei confronti dei bambini dell’ospedale pediatrico Salesi. Giovedì 21 dicembre, i “Babbo Natale” dei Vigili del Fuoco, accompagnati dalla direzione dell’ospedale e dalle Patronesse del Salesi, hanno visitato i piccoli ospiti del pediatrico per confermare l’iniziativa di solidarietà, avviata alcuni anni orsono, allo scopo di regalare un momento di svago e spensieratezza ai piccoli pazienti ed alle loro famiglie e di divulgare la cultura della sicurezza sin dalla tenera età. Babbo Natale nel tradizionale abito rosso è entrato nei reparti salutando e consegnando ai bambini un attestato da giovane pompiere e dei simpatici gadget frutto di una raccolta fondi tra tutto il personale del Comando dei Vigili del Fuoco della provincia di Ancona.

Hanno bussato alla finestra

Nei reparti non accessibili per esigenze sanitarie i Vigili del Fuoco hanno comunque compiuto la loro missione bussando alle finestre degli increduli ospiti dalla sommità dell’autoscala. Le parole del Comandante Patrizietti: “un gesto di attenzione e vicinanza ai bambini da parte delle donne e degli uomini dei Vigili del Fuoco per contribuire a vivere con più serenità i difficili momenti in ospedale”.