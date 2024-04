San Benedetto, boutique si trasforma in salotto culturale: Ripani pelletterie crea un cartellone lungo 8 mesi tra incontri e pari opportunità

SAN BENEDETTO Quando una boutique si trasforma in salotto culturale esce dalla logica dell’interesse economico ed entra in quello del sociale e dell’etica. Nasce dalla responsabilità di azienda benefit - società che tengono in conto il loro impatto positivo verso la società e l'ambiente nel quale vendono i propri prodotti - la rassegna culturale fortemente voluta da Gabriella Ripani responsabile dell’omonima azienda artigianale che produce borse Made in Italy a Tortoreto e che da 10 anni ha un punto vendita in via San Martino, nel cuore cittadino. Incontri che qui partiranno sabato 20 aprile e, con cadenza quindicinale fino a fine dicembre ospiteranno incontri con donne affermate, artiste, sportive, scienziate, dottoresse e tante altre professioniste che incarnano il genio femminile.

Belle dentro e fuori

«La storia di San Benedetto – afferma la manager Ripani – passa anche attraverso queste protagoniste che ospiteremo nel nostro store. “Belle dentro e fuori” intende creare spunti di riflessione sulla condizione femminile sul territorio, pertanto sono lieta che possa essere generata nell’elegante cornice del nostro store». Insomma, incontrarsi a prescindere dall’acquisto di una borsa. Anche perché ci sarà un corner dove ogni giorno chi vorrà attraverso un tablet gratuitamente a disposizione potrà entrare nelle biblioteche di tutta Italia, leggere dunque libri e giornali. Anche Elena Piunti ha portato i saluti dell’amministrazione e specialmente della commissione pari opportunità perché gli obiettivi della rassegna sono quelli di offrire storie esemplari ma anche strumenti alle donne per migliorare la propria condizione, la salute e “fare squadra”. Si parte, come detto, dopodomani (ore 16) con una marguttiana di pittura dal vivo a cura di Alchimie d’arte e il convegno con la critica d’arte Gloria Gradassi e Carlo Gentili. Il 4 maggio il visual merchandiser e consulente d’immagine Dario Tanucci e il dottor Giorgio Tordini sulla prevenzione delle melattie “al femminile”. La scrittrice e artista Enrica Buonaccorsi interverrà il 18 maggio, seguita il 1° giugno dalla dottoressa Maria Antoneitta Lupi. Il 15 giugno sarà la volta di della manager del ciclismo Sonia Roscioli quindi Elvira Carfagna, ex fotomodella e triatleta.