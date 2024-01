ASCOLI - «Sarà l’edizione più partecipata: stavolta avremo l’arrivo di pullman da tutta Italia». Con queste parole il sindaco Marco Fioravanti ha presentato l’edizione del Carnevale di Ascoli, accompagnato dall’assessore Monia Vallesi e dall’assessore Donatella Ferretti, alla presenza dei rappresentanti dell’associazione e anticipato dalla maschera per eccellenza della kermesse cittadina, “Lu Sfrigne”, incarnata da Domenico Silvestri. «Tra le novità di quest’anno ce ne è una a cui teniamo molto, quella relativa al pomeriggio del lunedì, con cui colmiamo un vuoto storico, grazie alle associazioni giovanili della città».

La tradizione

«Il nostro compito è quello di tramandare la tradizione: per questo motivo andiamo nelle scuole a tenere vivo lo spirito del Carnevale cittadino, illustrando il valore della commedia dell’arte e dell’arte culinaria dei nostri ravioli incaciati » ha spiegato il presidente dell’associazione Marco Olori, affiancato da Alessandro Spadea, Alessandro Bono, Davide Vannucci e Giuseppe Pizi. Nel rimarcare l’importanza delle peculiarità della kermesse, Marco Olori, ha ricordato la presenza quest’anno del laboratorio del trucco e della scuola di dialetto, oltre all’inedita cerimonia di consegna della chiave della città che, per la prima volta, si terrà la mattina del Giovedì Grasso tra il sindaco e Re Carnevale, che quest’anno avrà il volto della Mascherina d’Oro 2023, Enzo Impiccini. Nel corso dell’incontro, a cui ha partecipato anche il giovane Alessio Poli, a nome delle associazioni dei ragazzi coinvolti, si è ripercorso il calendario della settimana in maschera, che inizierà con la parata delle scuole e nel pomeriggio con il concerto di Cristina D’Avena e dei Gem Boy. Novità anche il 9 febbraio, con un evento creato dalle realtà giovanili che prevede, dalle 17 all’interno del giardino vescovile, un concerto jazz aperto a tutti con aperitivo “colorato”.

I bambini

Sabato 10 febbraio inizierà alle 9 e 30 in piazza del Popolo con il Carnevale dei bambini, per proseguire con musica dal vivo nel pomeriggio, momento in cui verrà avviato il concorso mascherato con i gruppi iscritti alla categoria “Omnia Bona”. Tutto questo mentre tornerà sotto la Loggia dei Mercanti la tradizionale Raviolata drl gruppo de “Li Precise”. Fine serata con il veglione organizzato dall’associazione “Il Carnevale di Ascoli” al Circolo Cittadino, con Alex Dee Jay alla consolle. Domenica 11 febbraio vedrà in mattinata la presenza in centro degli iscritti nella categoria “Omnia Bona”, mentre dalle 15, usciranno tutti i gruppi iscritti al concorso. Chiusura con il ballo, sempre nel salotto cittadino con Ubby Dj. Gran finale il 13 febbraio con l’uscita di tutti gli iscritti al concorso e l’annuncio in piazza dei candidati alla vittoria finale, seguita dal ballo in piazza con i “ Doctor Vintage. L’edizione 2024 della kermesse, la cui premiazione è fissata per il 17 febbraio alle 16 al Filarmonici, vedrà l’inizio delle iscrizioni alla Sala Cola d’Amatrice il 5 febbraio, ad eccezione dei gruppi con postazioni fisse che dovranno farlo invece il 3 febbraio, con conseguente sorteggio.