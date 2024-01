ASCOLI - Per l’edizione 2024, il Carnevale di Ascoli propone importanti novità. Giovedì grasso (8 febbraio), dopo il Carnevale delle scuole in piazza del Popolo, alle 16, nella stessa location, si esibirà Cristina D’Avena insieme ai Gem Boy, band molto apprezzata e nota per la creazione di cover parodistiche di canzoni famose.

Le novità

Altra novità è rappresentata dalle nuove norme del concorso per i gruppi mascherati, relativa alle postazioni fisse. Il presidente Marco Olori e il cda de “Il Carnevale di Ascoli” hanno stabilito la pre-iscrizione anticipata rispetto agli altri gruppi e sorteggio, per evitare anche gli appostamenti notturni il giorno prima delle iscrizioni, possibili lamentele o altre problematiche. Chi vuole partecipare al concorso con gruppi fissi deve iscriversi il 3 febbraio. La segreteria del concorso sarà operativa nella sala Cola d’Amatrice già dal 1 febbraio. Il 4 febbraio si procederà con il sorteggio e l’assegnazione delle postazioni che potranno essere poi modificate solo per motivi di ordine pubblico o con accordi post estrazione. Dal 5 al 10 febbraio partiranno le iscrizioni al concorso.