ASCOLI Il Carnevale ascolano è alle porte. Il periodo clou delle iniziative comincerà giovedì 8 e terminerà martedì 13 febbraio e sarà accompagnato da importanti novità. Oltre al ritorno già annunciato della cantante dei bambini di tutte le generazioni, Cristina D’Avena, che nel pomeriggio del giovedì grasso sarà protagonista dal vivo nel salotto cittadino con il gruppo “Gem Boy”, sono state annunciate dal direttivo dell’associazione le nuove modalità di iscrizione per il concorso che si effettueranno il 3 febbraio per quel che concerne la richiesta delle postazioni fisse, la cui assegnazione avverrà attraverso sorteggio il giorno successivo.

Le postazioni

Questa iscrizione è stata voluta per ottenere senza polemiche i palchi delle location dislocate in vari punti del cuore della città, dopo lo scontento degli scorsi anni, sollevato da chi non riusciva mai ad ottenere vetrine privilegiate dato, che per ottenerle, i rappresentanti delle formazioni erano disposti a bivaccare notti intere fuori dalla segreteria del Carnevale di Ascoli, con sede presso la Sala Cola dell’Amatrice. Nei giorni successivi, invece, dal 5 al 10 febbraio, sarà possibile fare iscrivere i partecipanti nelle altre categorie, riservate a gruppi e singoli. Il programma di quest’anno sarà particolarmente incentrato sui protagonisti storici della manifestazione ascolana, mediante incontri con il pubblico da parte delle macchiette e, soprattutto, grazie al ricordo dell’indimenticato mattatore Piero D’Ottavi, in arte “Bistecca”, recentemente scomparso dopo essere stato al centro di centinaia di irresistibili mascherate. Già si annunciano gag su Russell Crowe «In questa edizione 2024 il pensiero di tutti sarà rivolto ad un amico di tutti che ha reso straordinarie tante annate della kermesse cittadina » ha detto l’assessora comunale MoniaVallesi riferendosi al leggendario Piero Bistecca, certa che mancherà tantissimo alla colorata festa cittadina. Marco Regnicoli, Pino Presciutti, Enzo Simonelli e Alessandro Bono incontreranno invece il pubblico per raccontare la storia del Carnevale nel pomeriggio del 25 gennaio presso il centro “Bruno Di Odoardo” al Pennile di Sotto. «Si preannuncia un’edizione da record, con una grande voglia collettiva di divertirsi» ha aggiunto la Vallesi, dichiarando che i caratteristici lampadari della piazza saranno allestiti quest’anno due giorni prima del Giovedì Grasso.

I veglioni

Sono decine i locali della città che hanno già fissato le date dei loro veglioni. Ad inaugurare le danze, ma in abiti da sera, sarà il Caffè Meletti con la festa “History” e il dee jay Ermanno Carucci alla consolle sabato 27 gennaio.