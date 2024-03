PORTO SAN GIORGIO “Un mare di primavera”, anteprima dell'estate. Presentato ieri il nuovo cartellone di eventi, da marzo a fine maggio. L'assessore al commercio, Giampiero Marcattili: «Così riusciamo a coprire quasi tre mesi». Nel mentre, l'amministrazione è intenta a valutare in vista dell'estate la possibilità d'installare una ruota panoramica - che nel caso sarebbe altra 36 metri - a piazza Bambinopoli. L'assessore Giampiero Marcattili ha spiegato che stanno prendendo in considerazione la cosa ma non ha rilasciato altre dichiarazioni. Non sarebbe in discussione per questioni economiche ma bensì per la fattibilità o meno dell'opera.

La fiera

Invece, il nuovo cartellone, comincia dalla fiera che sarà animata dagli artisti di strada che distribuiranno la brochure dedicata al santo patrono. Il 23 aprile sarà la giornata dedicata interamente alle cerimonie religiose e alla processione. La sera si concluderà a teatro con il grande concerto e l'elezione del sangiorgese dell'anno. Il 24 aprile ci sarà il concerto de “Le Vibrazioni” in piazza Matteotti. Il 25 aprile si continua con la musica delle cover band e i fuochi d'artificio, nello stesso giorno ci sarà anche la presentazione del campionato nazionale Libertas di ginnastica artistica in piazza. Subito dopo, tornerà una tre giorni di Street food dal 26 al 28 con i dj in piazza. Seguirà Il mare in fiore, 18 e 19 maggio e 14 aprile e 26 maggio dedicati alle auto d'epoca con Campe e Manovella del Fermano.

Come ha spiegato l'assessore Giampiero Marcattili «il concerto de Le Vibrazioni avrà un costo di 36 mila euro, l'intera programmazione costa 50mila euro, di cui 20mila euro provenienti dagli sponsor». L'assessore Giampiero Marcattili, ha poi illustrato le scelte sulla programmazione: «Il periodo clou di questo calendario è il santo patrono, si comincia il 21 aprile con la fiera e il 28 aprile si chiude con lo street food. Ci sarà una brochure dedicata al patrono. Abbiamo cercato di coprire il più possibile tutti i fine settimana nell'intento di avere un calendario che sia un'anteprima dell'estate e ci presenti come un paese attrattore e vivace».

La festa

I festeggiamenti per il santo patrono, sono da sempre l'apripista della stagione. Cultura e turismo hanno lavorato a braccetto, come ha spiegato l'assessora Carlotta Lanciotti: «Come sempre è un cartellone a più mani, nel quale rientra anche la programmazione teatrale. Il 27 e 28 aprile torna anche lo spettacolo di Roberto Rossetti che parla della storia dei sangiorgesi, sulla storia del fortunale e sulla tradizione che sarà significativo per tutti in concomitanza con la festa del patrono. Il primo maggio rivolto alle famiglie sarà un'opportunità per chi sceglie la città». Il sindaco Valerio Vesprini è così intervenuto: «Secondo me è importante perché abbracciamo l'inizio della stagione con il Patrono che ci caratterizza e arriviamo fino a fine giugno e inizio estate».