Contromano sulla Foligno-Civitanova: alla guida drogato, un passante lo ferma e gli toglie le chiavi

CIVITANOVA – Km in contromano sulla Civitanova-Foligno: l'utomobilista era drogato. È stato un altro automobilista a fermarlo e togliergli le chiavi e poi la Polizia lo ha denunciato: ora si trova in ospedale.

Guidava sotto effetto di sostanze stupefacenti il giovane uomo abruzzese, non ancora trentenne, che ieri pomeriggio al volante di una Renault Clio di colore bianco ha seminato il panico lungo la superstrada nel pressi di Montecosaro.

Sangue sulla Statale, frontale da brividi fra due auto: quattro feriti all'ospedale in codice rosso

Alcuni testimoni lo hanno visto, sembrava fuori controllo. Non si capiva neppure cosa stesse dicendo, era in stato confusionale. Soltanto un passante che gli ha tolto le chiavi dall’auto alla fine della Valdichienti ha messo fine alla corsa del giovane uomo. Ora è stato denunciato dagli agenti del commissariato di polizia per il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (è quanto emerso dagli esami delle analisi del sangue) e multato dalla polizia stradale che gli ha contestato una serie di sanzioni, ovviamente anche quella per guida contromano. È l’epilogo di un episodio che ha messo in allarme, nel primo pomeriggio dell’altro ieri, tutti gli automobilisti che a quell’ora transitavano lungo la superstrada, nel tratto in direzione monti tra Civitanova e Montecosaro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA