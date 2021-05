Superstrada 77 Civitanova Foligno, accessi confusi e pericolosi. Due contromano in due giorni

MORROVALLE - Alla rotatoria di Trodica di Morrovalle, un cartello stradale indica di svoltare a destra per Piediripa, in direzione di Macerata. Ma se volete imboccare la superstrada in direzione di Macerata, state attenti dovete girare a sinistra. Sono confusi e pericolosi gli accessi alla superstrada Civitanova Foligno, il tracciato della statale 77 dove in due giorni due auto hanno imboccato la strada contromano.

Giovedì tra Morrovalle e Montecosaro, venerdì allo svincolo di Tolentino. Nel primo caso c'è stato un gravissimo incidente, nel secondo caso l'automobilista è stato bloccato in tempo. Se alla base c'è sempre una grave disattenzione da parte chi si mette alla guida, giungono anche numerose segnalazioni sulla pericolosità degli accessi alla superstrada Civitanova-Foligno, in particolare quello appunto di Morrovalle.

Provenendo da Trodica, alla rotatoria, c'è il cartello che indica di svoltare a destra per Piediripa, Macerata cioè. Ma è il cartello della vecchia statale, chi vuole imboccare la superstrada diretto a ovest, deve girare invece a sinistra, cioè andare verso est. Lo stesso dalla parte opposta, provenendo da Villa San Filippo: per andare a Civitanova occorre girare a sinistra, cioè in direzione di Macerata. La cartellonistica c'è, ma anche la confusione.

