Auto contromano sulla superstrada, chilometri di terrore e schianto da brividi. Traffico bloccato

MORROVALLE - Chilometri di terrore. Contromano in superstrada, schianto da brividi e strage sfiorata. È successo nel pomeriggio intorno alle 17.30 lungo la superstrada maceratese, nel tratto compreso tra le uscite di Montecosaro e Morrovalle. Una Toyota ha imboccato la superstrada contromano e ha percorso un bel tratto di strada sulla corsia di sorpasso. I veicoli che si sono trovati davanti l'auto l'hanno miracolosamente schivata fino a quando non c'è stato l'impatto contro un furgone.

Diversi i veicoli che, come si diceva, sono riusciti ad evitare l'impatto con l’auto contromano, per miracolo. Sul posto 118 e vigili del fuoco. Traffico in tilt nella zona.

