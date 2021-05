ANCONA - Aumentano i vaccini, i nuovi contagi scendono ma restano zone della regione che proeoccupano ancora. Intanto le Marche oggi 15 maggio 2021 registrano una sola vittima per Covid, una donna di 95 anni residente a Monte Grimano Terme. Siamo a un passo dunque dal 18 ottobre 2020, l'ultimo giorno in cui la nostra regione non aveva registrato morti per il coronavirus.

LA PROGRESSIONE DEL CONTAGIO

