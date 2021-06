Un'altra auto contromano sullo stesso tratto di superstrada: chilometri di paura sulla Valdichienti

MONTECOSARO – Ancora un’auto contromano in superstrada, è l’ennesimo caso in poche settimane sempre sul medesimo tratto della Statale 77 Valdichienti. Questa volta la segnalazione è arrivata nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 13.30, lungo la superstrada all’altezza di Montecosaro. Un’auto utilitaria di colore bianco procedeva verso mare.

Anche questa volta terrore tra gli automobilisti, ma per fortuna non si sarebbero verificati incidenti. Procede la polizia stradale. Un miracolo quello accaduto visto che l'auto in contromano ha incrociato moltissime vetture che hanno cercato di suonare per avvisare il conducente. L'episodio accaduto poco fa riporta alla mente quello più grave avvenuto lo scorso 13 maggio tra Morrovalle e Montecosaro quando un suv contromano provocò un incidente con diversi feriti. Pochi giorni dopo, nella zona di Tolentino, un altro contromano. Un automobilista aveva imboccato lo svincolo controsenso e si è fermato per fortuna poco prima di immettersi sulla superstrada.

