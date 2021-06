Sangue sulla Statale, frontale da brividi fra due auto: quattro feriti all'ospedale in codice rosso

ANCONA – Schianto da brividi poco dopo le 13 sulla variante alla Statale 16. All'altezza dello svincolo per Torrette si sono scontrate frontalmente due auto. Il bilancio è di 4 feriti, portati tutti all'ospedale in codice rosso per la dinamica dell'incidente, ma nessuno fortunatamente sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118 con l'automedica e tre ambulanze della Croce Gialla di Ancona e di Camerano e della Croce Rossa.

