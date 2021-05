Contromano sullo svincolo: è la terza volta in pochi giorni sulla stessa superstrada

CORRIDONIA - Per la terza volta in due settimane un’auto ha provato a imboccare contromano la Statale 77, superstrada Civitanova-Foligno. Nel primo pomeriggio in uno dei momenti di massimo traffico nella giornata, all’uscita di Corridonia un’auto proveniente da Piediripa si è immessa contromano nella rotatoria che regolamenta lo svincolo. Per fortuna non si sono registrati incidenti e, resosi conto dell’errore, l’automobilista è riuscito a fare manovra e riprendere la marcia nel modo corretto.

