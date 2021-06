MONTECOSARO - Un uomo di 46 anni cade dal camion e batte la testa, è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. E' scivolato prima di salire sul cestello. Come da prassi in questi casi verranno effettuati accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'infortunio è avvenuto a Montecosaro.

