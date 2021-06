Ritrovata la ragazzina 12enne scomparsa sul Conero: ha passato la notte da un'amichetta

ANCONA - Scmparsa da casa da ieri sera dopo una lite con la madre: ritrovata la ragzzina 12enne: era a casa di un'amichetta. e sarebbe stata proprio la madre di questa che avrebbe chiamato le forze dell'ordine. Si era allontanata da sola, con un paio di infradito ai piedi, dilenguadosi nei boschi della frazione di Massignano e facendo perdere le proprie tracce in una zona del Conero piena di insidie. La dodicenne era stata vista scappare di corsa dai genitori che non hanno potuto fermarla: non vedendola rientrare, hanno dato l’allarme e questa mattina ne hanno denunciato la scomparsa. Le ricerche erano partite, frenetiche, fino al lieto fine.

