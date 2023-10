MACERATA Cantieri conclusi, alcuni in corso d’opera ed altri ancora che apriranno nel 2024. Macerata non è solo ricostruzione post sisma ma l’amministrazione comunale, nello specifico con gli assessori Andrea Marchiori ai Lavori pubblici e Riccardo Sacchi allo Sport, sta puntando molto sulla manutenzione degli impianti sportivi e nella costruzione di nuovi siti dedicati ai giovani ed alle associazioni come la nuova palestra per la scherma a Piediripa e il campo da rugby a Villa Potenza.

APPROFONDIMENTI LE MANUTENZIONI Luci nuove (e più efficienti) per gli impianti sportivi dorici. Del Conero, Sorrentino e Paolinelli: tre interventi da 250mila euro totali IL RILANCIO «Ancona, via al maxi progetto di piazza d'Armi? Bene, ma al Piano serve il decoro e per Natale un evento top»



Gli interventi

Sono sette attualmente gli interventi che interessano stadi, campi sportivi o palestre nel capoluogo. Con lo stadio dei Pini che rappresenta certamente il cantiere più avanzato, anzi proprio concluso, ma che a causa di questioni amministrative viene al momento utilizzato solo nella parte sportiva con gli allenamenti delle squadre ma ancora off limits per l’accesso dei cittadini nell’anello verde. «Allo stadio della Vittoria i lavori si sono conclusi - afferma l’assessore Andrea Marchiori - nel rispetto dei tempi contrattuali, l’impianto è già a disposizione della società sportiva Maceratese che lo ha in gestione da agosto. Terminati gli interventi anche nelle aree verdi si stanno predisponendo le autorizzazioni, compresa la pratica di prevenzione incendi, a cui seguirà la definitiva apertura al pubblico. L’auspicio è che nel giro di poco tempo si completi questo iter e si possa restituire alla completa fruibilità l’intero impianto». A far discutere per molti mesi è stata la nuova palestra della scuola IV Novembre che, inaugurata a gennaio, di fatto è rimasta chiusa fino a qualche mese fa per mancanza di certificazioni: ora l’impianto è attivo e già aperto all’attività scolastica compreso il nuovo campo da basket esterno realizzato con i risparmi di spesa del cantiere palestra.

Il restyling

Tra gli interventi conclusi quello che ha interessato il restyling del palazzetto dello sport di Fontescodella per 444mila euro, finanziato dal bando ministeriale di Rigenerazione Urbana. In questo caso i lavori hanno riguardato gli spogliatoi, l’infermeria, la sala massaggi e il magazzino. Rinnovati i servizi igienici, nuovo impianto idrico e di riscaldamento e rifacimento degli intonaci, delle pavimentazioni e delle tinteggiature degli spogliatoi. Un importante cantiere che riguarda l’hub sportivo più grande della città sarà avviato il prossimo anno: è quello che riguarda lo stadio Helvia Recina, appalto aggiudicato alla ditta Edilizia Crocioni, società del presidente della Maceratese che dovrà presentare il progetto esecutivo definitivo per il restyling da 4 milioni e 400mila euro dell’impianto. Con lavori che potrebbero essere anticipati rispetto al periodo marzo-aprile inizialmente ipotizzato, visto che il primo step sarà la costruzione dei nuovi spogliatoi nel lato della curva Nord che non avrà impatto sull’agibilità dello stadio di via dei Velini. Edilizia Crocioni che si è aggiudicata anche i lavori per la costruzione del nuovo campo da rugby di Villa Potenza nell’area limitrofa al Centro Fiere. Importo contrattuale complessivo di 2.029.037,90 euro e trecento giorni naturali e consecutivi per la realizzazione dall’apertura del cantiere: il progetto è stato stilato dagli uffici comunali in un dialogo costante anche con i tecnici della Federugby, approvato dal Coni. «In questo caso – prosegue l’assessore Marchiori - bisogna attendere però che sia conclusa la campagna degli scavi archeologici in corso. In quella zona sarà realizzato il nuovo campo da rugby e tre immobili destinati a spogliatoio, una club house e un locale tecnico per gli impianti. Non appena concluse queste indagine e avremo il via libera dalla Soprintendenza la ditta potrà avviare le operazioni necessarie all’installazione del cantiere». Per quanto riguarda la nuova palestra per la scherma e le arti marziali a Piediripa i lavori di costruzione sono stati avviati durante l’estate, è stata già realizzata la fondazione con i pali e la platea: importo contrattuale complessivo di 1.430.475,26 euro. Infine la piscina comunale alle Casermette registra passi in avanti: sono state montate le pareti prefabbricate dell’edificio retrostante destinato a spogliatoi e palestra, dove nei mesi scorsi erano terminate le fondazioni e la palificata. «Come amministrazione abbiamo messo al centro della nostra azione lo sport e la riqualificazione dell’impiantistica - conclude l’assessore Sacchi -. Ecco i primi frutti di un impegno serio, concreto e determinato».