ANCONA Più luce per gli impianti sportivi. Ieri la giunta ha approvato due delibere riguardo l’illuminazione delle strutture sportive. «Con un investimento totale di 250 mila euro – spiega l’assessore Daniele Berardinelli – potremo intervenire su strutture di dimensioni importanti, che riteniamo strategiche per la pratica dello sport cittadino, migliorando la qualità dell’illuminazione, ottimizzando la resa, il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale».

APPROFONDIMENTI IL NODO VIABILITA' L’assessore alla mobilità urbana Zinni risponde alle proposte anti-traffico arrivate dai tifosi dell'Ancona: «Il vero problema al Del Conero è l'uscita»

Un intervento di manutenzione straordinaria è previsto allo stadio Del Conero: ci sarà la sostituzione parziale dei proiettori delle torri faro di illuminazione. Inoltre, sono previsti l’efficientamento e l’ampliamento degli impianti luce del campo da calcio Sorrentino di Collemarino e del complesso sportivo Figc di via Schiavoni, con l’approvazione dei progetti esecutivi. Quanto al Del Conero, i vecchi proiettori non garantiscono più la tenuta all’acqua e le infiltrazioni provocano il repentino e prematuro decadimento delle lampade che, tra l’altro, sono ormai anche di difficile reperimento sul mercato. I proiettori saranno sostituiti con altri a tecnologia led che, oltre a garantire una affidabilità maggiore e una migliore qualità visiva, comportano anche una economicità di gestione.

L'incentivo

L’intervento è anche soggetto a incentivazione da parte del gestore dell’energia Gse, in quanto qualificabile come efficientamento energetico. Il progetto esecutivo implica un investimento di 150mila euro (Iva inclusa). Con successivi interventi si passerà alla sostituzione totale di tutti i corpi illuminanti. Il Sorrentino è dotato di illuminazione con 6 pali alti 16 metri e, come quella del Paolinelli, è ormai da considerare a bassissima efficienza e garantisce una scarsa affidabilità, con continue richieste di manutenzione. Nell’ottica dell’efficientamento, la giunta ieri ha dato mandato agli uffici di prevedere la sostituzione con nuovi proiettori a tecnologia led: già redatto il progetto esecutivo per entrambi gli impianti, per un importo complessivo di 100mila euro al loro dell’Iva.